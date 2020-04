Badanie: Bankowców ogarnął pesymizm

Zmniejszenie wartości depozytów terminowych zasygnalizowało 41 proc. bankowców – w lutym było to tylko 10 proc. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych miesiąc do miesiąca obniżył się w marcu o 35 pkt i wynosi obecnie minus 18 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano miesięczny spadek o 37 pkt, a w skali roku o 45 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m./m. spadło o 45 pkt, a r./r. jest niższe o 56 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m./m. obniżył się o 50 pkt i wynosi minus 47 pkt. – Wyniki pomiaru koniunktury wskazują na realny spadek ocen głównych aktywności klientów w placówkach bankowych, a prognozy, zarówno te bieżące, jak i wybiegające dalej w przyszłość, nie pozostawiają złudzeń, że w ciągu najbliższych miesięcy czeka nas dość pesymistyczny obraz w sferze gospodarki, sytuacji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W sferze aktywności bankowej marcowy pomiar koniunktury to pierwsza reakcja, wskazująca na niemal lustrzane odbicie wyników pomiaru zarejestrowanego w lutym. Z umiarkowanego optymizmu obserwowanego w minionych miesiącach weszliśmy w umiarkowany pesymizm, trudno bowiem jeszcze realnie ocenić wielowymiarowość i skalę konsekwencji, z jakimi przyjdzie się nam mierzyć w najbliższym czasie, oraz głębokość spowolnienia, które bez wątpienia nas czeka – komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.