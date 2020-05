1500 proc. zysku albo 20 proc. straty w pięć lat

Indeks, o którym mowa, zawiera w sobie 23 rynki rozwinięte i 26 rynków rozwijających się, w tym Polskę. Jeżeli jednak z tego grona usuniemy USA, to stopa zwrotu maleje, i to dość wyraźnie, bo do -2 proc. W praktyce więc ostatnie lata należały do rynku amerykańskiego, który zachowywał się wyraźnie lepiej od reszty świata. Z kolei w USA pierwsze skrzypce grały spółki technologiczne zgromadzone w indeksie Nasdaq, który zyskał w tym czasie ponad 80 proc. Co ciekawe, w tym roku ta reguła została zachowana, a więc rynek amerykański wciąż zachowuje się lepiej od reszty świata, a za oceanem prym wiodą spółki technologiczne.