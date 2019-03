Kwartał nadziei

W przypadku rynków akcji tylko krajowe duże spółki pochwalić się mogą skromną stopą zwrotu sięgającą 2 proc. Odnosząc jednak ten wynik do aktualnego poziomu stóp procentowych, nie można bardzo narzekać, szczególnie pamiętając o tym, że mówimy o wyniku za jedynie czwartą część roku. Jeżeli jednak ten rezultat odniesiemy do pozostałych parkietów, to wypada on niezwykle blado. Jedynie małe i średnie spółki ratują statystyki warszawskiego parkietu i równają do pozytywnych wzorców widocznych w innych krajach.