Prezes Robyga: Jesteśmy ostrożnymi optymistami

Być może niektórzy deweloperzy znajdą się w trudnej sytuacji płynnościowej, co zmusi ich do sprzedaży jakiejś puli mieszkań, żeby tę płynność poprawić. Ale to będą pojedyncze przypadki. Wszystkie czynniki, które w ostatnich latach decydowały o cenie mieszkań, nie zmieniły się: koszty gruntów, koszty budowy. Klienci powoli wracają, interesuje ich dobra marka, lokalizacja. Nie widać, by miała się powtórzyć sytuacja z poprzedniego kryzysu, kiedy sprzedaż mieszkań w Polsce zamarła. Nie ma też takiego nacisku banków jak dekadę temu, by robić „fire sale" – szybko upłynniać mieszkania.