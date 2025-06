Przyszłość budownictwa. Przeklęta sinusoida

Budownictwo a polityka – sytuacja po wyborach prezydenckich i przed parlamentarnymi. Co to powinno obchodzić inwestorów? Wielkie programy i harmonogramy – czy radzimy sobie organizacyjnie z inwestycjami infrastrukturalnymi? Czy wykonawcy mogą nie tracić na kontraktach? Co z ochroną rynku. O tym w rozmowie z Damianem Kaźmierczakiem, wiceprezesem i głównym ekonomistą Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Parkiet TV o 12:00.