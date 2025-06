Dane z tego tygodnia wskazują na spadek popytu we wszystkich sektorach gospodarki.

Kiepsko w amerykańskim budownictwie

W maju wzrosła liczba domów jednorodzinnych w USA, ale gwałtowny spadek pozwoleń na przyszłą budowę wskazywał na stonowane warunki na rynku nieruchomości w obliczu przeciwności wynikających z taryf i nadmiaru niesprzedanych domów.

Liczba rozpoczętych budów domów jednorodzinnych, która stanowi większość budownictwa mieszkaniowego, wzrosła o 0,4 proc. do sezonowo skorygowanej rocznej stawki 924 000 jednostek w zeszłym miesiącu, poinformowało w środę Biuro Spisowe Departamentu Handlu.

Ale nowe budownictwo mieszkaniowe w USA spadło w maju do najniższego tempa od początku pandemii, czyli od pięciu lat. Liczba pozwoleń na budowę wydanych w maju spadła do rocznej wartości 1,39 miliona, co również było najniższym wynikiem od pięciu lat.

To kolejne słabe dane z USA

Departament Handlu USA opublikował dane, które studzą optymizm inwestorów. W maju sprzedaż detaliczna spadła o 0,9 proc., a produkcja przemysłowa praktycznie stanęła w miejscu. To wyraźny sygnał, że po marcowym boomie zakupowym największa gospodarka świata zaczyna tracić rozpęd. Wówczas Amerykanie, obawiając się wzrostu cen na skutek polityki celnej administracji Trumpa, masowo ruszyli do sklepów. Teraz popyt wyraźnie słabnie, a konsumenci wstrzymują się z większymi wydatkami. Amerykańska gospodarka zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Ellen Zentner z Morgan Stanley Wealth Management ujmuje to obrazowo: "dzisiejsze dane sugerują, że konsumenci zwalniają, ale jeszcze nie nacisnęli na hamulec". Najbardziej spektakularny okazał się spadek w sektorze motoryzacyjnym – aż o 3,5 proc.. To echo marcowego szaleństwa, gdy Amerykanie rzucili się do salonów samochodowych, chcąc ubiec zapowiadane 25-procentowe cło na importowane pojazdy i części.