BitBay zmienia nie tylko nazwę

Nową strategia firmy skoncentrowana jest na regulacjach, edukacji i większej przystępności. Ma to pomóc w zwiększeniu globalnego zasięgu firmy. Zonda to w wolnym tłumaczeniu „wiatr zmian". – Upowszechnienie kryptowalut nie będzie możliwe, jeśli branża nie stanie się bardziej bezpieczna, regulowana i przejrzysta. Widać, że niepewność, niewiedza i brak zaufania to największe przeszkody dla upowszechnienia cyfrowych pieniędzy. W Zondzie chcemy, aby nasi Klienci czuli się komfortowo i mogli handlować, będąc pewni swoich inwestycji. Rozwijamy intuicyjne narzędzia, przystępne programy edukacyjne i współpracujemy z regulatorami, aby pomóc naszym klientom w bezpiecznym inwestowaniu – podkreśla nowy dyrektor na Polskę Kamil Sikorski.