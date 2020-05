Szczepan Bentyn: Halving to pułapka. Nowy rekord bitcoina za minimum 1,5 roku

Mogę się tylko podzielić tym, pod co ja gram. A gram długoterminowo i żyjw w przekonaniu, że co najmniej 1,5 roku trzeba będzie poczekać, by bitcoin wyznaczył nowy rekord. Zaznaczam jednak, że to jest prognoza na ten moment. Pół roku temu moje przewidywania były inne. Ale teraz sporo się zmieniło. Mamy pandemię, która sprawiła, że banki centralne ścigają się w luzowaniu ilościowym. W tym kontekście bitcoin stoi moim zdaniem na straży nowej filozofii monetarnej. Zamiast się bowiem ilościowo luzować, on się ilościowo zaciska. Ta różnica może sprzyjać wycenie bitcoina, ale ten wpływ jest trudny do oszacowania.