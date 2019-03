Bitcoin z aktywnym sygnałem kupna

Podczas piątkowych, porannych notowań bitcoin utrzymywał się powyżej denka zeszłotygodniowej świeczki zatem nie doszło do zanegowania białego marubozu otwarcia, a tym samym temat lokalnej korekty wzrostowej wciąż jest aktywny. Trwająca od początku ubiegłego miesiąca aprecjacja nadal pozostaje między kluczowymi ekstremami powstałymi w okresie 29 listopada – 14 grudnia, przez co obserwowana zwyżka nosi znamiona korekty, a nie impulsu hossy. Jest jednak coś, co mogłoby okazać się pretekstem do ponowienia wzrostowej fali w średnim okresie. Mowa o tygodniowej dwusetce, która trzyma od dołu kryptowalutę i wraz z zeszłoroczną podłogą 3150 stanowi kluczowe wsparcie dla Bitcoina. Przełamanie ww. poziomu stanowiłoby trigger do deprecjacji a jak na razie byki mają zielne światło do kontynuacji korekty wzrostowej.