TOP 10 kredytów hipotecznych na kwotę 300 tys. zł. Luty 2019 r.

ING Bank Śląski, z marżą w wysokości 1,65 proc., zapewnia ratę na poziomie 1 481 zł. Prowizja w tym przypadku jest płatna i wynosi 1 proc. Noworoczna wyprzedaż – lekka rata, to oferta dla osób, które złożą wniosek do 3 marca 2019 roku, a ponadto: posiadają lub założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz zapewnią na nim comiesięczne wpływy w minimalnej kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo, co najmniej jedna osoba zawierająca umowę o kredyt hipoteczny, musi zawrzeć za pośrednictwem banku umowę ubezpieczenia indywidualnego.