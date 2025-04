Kolejne zmiany w programie dopłat do kredytów „Pierwsze klucze”

Dopłaty do zakupów w ramach budownictwa społecznego. Eksperci widzą mankamenty i ryzyka

Eksperci zaznaczają, że ministerialne założenia projektu ustawy to wciąż za mało, by kompleksowo ocenić program „Pierwsze klucze” i jego wpływ na rynek. Przed nami cała długa ścieżka – od publikacji projektu ustawy przez konsultacje, co może skutkować kolejnymi modyfikacjami. Co z rozszerzeniem dopłat na zakupy w ramach tzw. budownictwa społecznego?

– Program „Pierwsze klucze” wprowadza istotne zmiany dla sektora społecznego budownictwa czynszowego. Po raz pierwszy lokatorzy TBS-ów i SIM-ów będą mogli skorzystać z preferencyjnych kredytów na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego. To otwiera nowe możliwości dla osób, które do tej pory nie miały zdolności kredytowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie pozwala TBS-om łatwiej pozyskiwać środki na realizację inwestycji – mówi Katarzyna Kuniewicz, szefowa działu badań rynku w Otodomu. – Jednak w projekcie ustawy nie ma zakazu późniejszej sprzedaży takich mieszkań. To oznacza, że jeżeli np. spółdzielnia lokatorska lub SIM przekształci lokale we własnościowe lub sprzeda nieruchomość lub część inwestycji w innym trybie, to istnieje ryzyko, że model społeczny zostanie wypchnięty przez mechanizmy rynkowe – zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ceny są wysokie. Może dojść do rozmycia idei, która stoi za budownictwem społecznym. Kluczowa będzie więc odpowiedzialność operatorów i nadzór instytucjonalny – dodaje.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, uważa że kierunkowo za plus programu należy uznać wprowadzenie formuły kredytu konsumenckiego z zerowym oprocentowaniem, z przeznaczeniem na sfinansowanie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach SIM lub TBS, albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.

- Miałoby to być wsparcie dla gospodarstw domowych o dochodach poniżej standardowej zdolności kredytowej, co jest pozytywnym novum w historii programów kredytów preferencyjnych. Sęk w tym, że jednocześnie autorzy projektu wpadli na dość egzotyczny pomysł nowego modelu społecznego budownictwa własnościowego. Jest to dość osobliwa inicjatywa przekierowania misji TBS-ów i SIM-ów w stronę klasycznej deweloperki, z marżą na poziomie 25 proc. Niesie to ryzyko znaczącej zmiany formuły funkcjonowania tych podmiotów, co w efekcie może doprowadzić do spadku podaży klasycznych „czynszówek”. W sumie program „Pierwsze klucze” budzi wiele kontrowersji, wydaje się wprowadzany nieco na siłę przed kolejnymi wyborami, i niestety sprawia wrażenie nie do końca przemyślanego i dopracowanego, a tym samym nie pozbawionego ryzyka nieporządnych skutków – podsumowuje Jędrzyński.

- Na pierwszym miejscu rozwiązań planowanych w projekcie pojawia się nowość w postaci tzw. inwestycji „Pierwsze klucze”. Mają one umożliwić dojście do własności nowych mieszkań osobom, które dotychczas nie posiadały własnego lokum. Na razie brakuje szczegółów, na czym miałaby polegać specyfika tego rozwiązania, ale wyraźnie widać, że akcenty w projekcie przesunęły się z zakupu mieszkań na rynku wtórnym w kierunku nowego budownictwa własnościowego lub czynszowego, realizowanego przez TBS-y, SIM-y i spółdzielnie mieszkaniowe. Przy tym lokale własnościowe, kwalifikujące się do programu, mają być realizowane wyłącznie w ramach inwestycji „Pierwsze klucze” lub przez budowę domów jednorodzinnych, czy jako inwestycje kooperatyw mieszkaniowych – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE. - Zakup mieszkania na rynku wtórnym jest obecnie znacznie mniej eksponowany w projekcie. Dodatkowo, korzystanie z preferencyjnych kredytów jest obłożone wieloma ograniczeniami, dotyczącymi zarówno samego mieszkania i jego ceny, dotychczasowego właściciela, sytuacji rodzinnej osoby starającej się o kredyt i jej dochodów, warunków kredytu itd. – wylicza.

Zdaniem ekspertki, finalnie może okazać się więc, że wpływ programu na ceny będzie rzeczywiście relatywnie niewielki, ponieważ niewiele będzie sytuacji na rynku wtórnym, w których wszystkie te warunki się spotkają, a dodatkowo nabywca będzie świadomy, że może skorzystać z preferencyjnego kredytu. - Taka sytuacja wyraźnie będzie promować inwestycje „Pierwsze klucze”, w których mieszkania z definicji będą mogły być finansowane preferencyjnym kredytem, łatwiej będzie też przygotować dla nich listę kontrolną konkretnych wymagań do pozyskania preferencyjnego kredytu. Dopóki jednak nie ma szczegółów, jak będą funkcjonować inwestycje „Pierwsze klucze”, trudno przewidywać ostateczny wpływ programu na rynek – mówi Mikulska.