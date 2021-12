NewConnect między szałem a marazmem

Wystarczy rzut oka na statystyki, by zobaczyć, że wspomniane pięć minut NewConnect szybko dobiegło końca. W listopadzie obroty na tym rynku wyniosły niecałe 310 mln zł i były o prawie 80 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Licząc od stycznia do listopada, osiągnęły one poziom 5,7 mld zł, co oznacza, że rok do roku zmniejszyły się o prawie 60 proc. Główny indeks stracił od stycznia prawie 11 proc., podczas gdy w 2020 r. urósł niemal 110 proc.