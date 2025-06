Piąta edycja ma obowiązywać przez dwa lata. Obejmie ona o sześć spółek więcej niż obecnie. Dodatkowo zakłada ona dwuletni pilotaż obejmujący segment NC Focus na NewConnect i rynek obligacji Catalyst.

- - Rozszerzamy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego, bo wierzymy, że większa dostępność wysokiej jakości analiz przekłada się na większą aktywność inwestorów, lepszą wycenę spółek i większą płynność rynku. W nowej edycji zwiększamy liczbę objętych spółek do 65 i dodajemy nowe segmenty – NewConnect oraz Catalyst. Potencjał rynku jest ogromny, ale żeby go uruchomić, potrzebujemy lepszej informacji, szerszego pokrycia i bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Temu właśnie służy ten program – komentuje Michał Kobza, członek zarządu GPW.

Jakie spółki będą analizowane?

Segment NC Focus został stworzony z myślą o wyróżnieniu spółek charakteryzujących się stabilną sytuacją finansową i operacyjną, co może zwiększać ich atrakcyjność w oczach inwestorów. Ułatwia to identyfikację emitentów o solidnych fundamentach i sprzyja podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Zakwalifikowanie spółki do segmentu NC Focus nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a każda decyzja powinna być poprzedzona indywidualną analizą. W ramach nowej edycji PWPA zaplanowano również publikację kwartalnych biuletynów analitycznych dotyczących rynku Catalyst – platformy obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzonej wspólnie przez GPW i BondSpot.

Czytaj więcej Firmy GPW chce wykorzystać dobrą koniunkturę. Czy uda jej się zdemokratyzować hossę? Nie o 25 proc., jak wcześniej planowano, ale nawet o 40 proc., może wzrosnąć budżet nowej edycji programu wsparcia pokrycia analiz sponsorowanego przez warszawską giełdę. To pokłosie lepszych wyników finansowych spółki za I kwartał.

Do PWPA 5.0 może być zgłoszonych maksymalnie 65 spółek notowanych na Głównym Rynku na dzień 31 maja 2025 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20). Dodatkowymi wymogami jest kryterium kapitalizacji free floatu spółki w przedziale od 30 mln zł do 2 mld zł (na dzień 31 maja 2025) oraz wskaźnik free float na poziomie lub przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2025). Z kolei wskaźnik obrotowości spółki liczony według wzoru: obrót wygenerowany na spółce przez ostatnie 3 miesiące (tj. marzec, kwiecień, maj 2025 roku) podzielony przez kapitalizację free floatu spółki, powinien być równy lub przekraczać 2 proc. (na dzień 31 maja 2025).