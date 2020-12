To będzie przejściowy rok między krachem a boomem

Monika Kurtek: Pierwszy miesiąc 2021 r. upłynie pod znakiem kwarantanny narodowej. Jej ogłoszenie wzmaga niepewność wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, która i tak zwiększyła się mocno w związku z drugą falą epidemii. Dostępne są już szczepionki, ale ja mam wątpliwości, jak one zadziałają. Akcja szczepień może się opóźniać i będzie postępowała powoli. Dodatkowo sondaże pokazują, że duża część społeczeństwa nie chce się szczepić. Niektórzy spośród tych, którzy chcą się szczepić, mogą nie zgodzić się na drugą dawkę. Takie informacje docierają z USA. Dlatego sądzę, że będziemy mieli nie tylko trzecią falę epidemii w lutym-marcu, ale być może także czwartą na jesieni. I nawet jeśli ona będzie słabsza, to nie można wykluczyć tego, że znów potrzebne będą ograniczenia aktywności ekonomicznej. To właśnie powoduje ogromną niepewność, która może skłaniać gospodarstwa domowe do odkładania zakupów, a firmy do odkładania inwestycji. Mam też wątpliwości co do perspektyw eksportu. Niemcy, nasz główny partner handlowy, wprowadziły twardy lockdown. Czechy powróciły do silnych obostrzeń. Wielka Brytania z kolei nie może dojść do porozumienia z UE w sprawie zasad współpracy po Brexicie. To oznacza, że na każdym z naszych trzech głównych rynków zbytu istnieją jakieś zagrożenia.