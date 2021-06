Janusz Cieszyński za Marka Zagórskiego

O tym, że Janusz Cieszyński wraca do rządu poinformował dziś portal Interia.pl. Według portalu, Cieszyński ma być wręcz „ministrem cyfryzacji". To by oznaczało, że pełniący tę funkcję obecnie premier Mateusz Morawiecki chce wyzbyć się jednej z tek. Niektórzy zaczęli się nawet zastanawiać, czy przypadkiem nie zostanie reaktywowane ministerstwo cyfryzacji.