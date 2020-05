Tak wyglądało dno recesji

Najbardziej załamał się popyt na odzież i obuwie (o 63,4 proc. rok do roku), samochody, motocykle (o 54,4 proc.) oraz paliwa (32,9 proc.). Spadek obrotów tym razem nie ominął jednak nawet sklepów spożywczych, którym w marcu sprzyjało budowanie przez gospodarstwa domowe zapasów, a także aptek. Ekonomiści są zgodni w ocenach, że maj, gdy większość ograniczeń utrudniających zakupy została zniesiona, przyniesie wyraźne ożywienie w handlu. Potwierdzają to dane banków dotyczące płatności kartami. W ocenie analityków PKO BP na tej podstawie można szacować, że w maju spadek sprzedaży detalicznej wyhamuje do około 10 proc. rok do roku. Dalszy powrót do normalności będzie jednak powolny. Na domiar złego szeroko rozumiana konsumpcja – która obejmuje też wydatki na usługi i w małych sklepach – będzie się odbudowywała nawet wolniej. W całym II kwartale, jak ocenia Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych tąpną o 15 proc. rok do roku, po zwyżce o 1,5 proc. w I kwartale. – Konsumpcja gospodarstw domowych najprawdopodobniej będzie głównym motorem napędowym odbicia po pandemii, ale nie można liczyć na powrót tempa jej wzrostu do wcześniejszego poziomu – przyznaje Andrzej Kamiński, ekonomista z banku Millennium.