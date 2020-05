Krzysztof Ciesielski, RSM Poland: Nie bójmy się, że zaleje nas chiński kapitał

Nie warto wszystkich branż wrzucać do jednego worka. W niektórych rzeczywiście może dojść do dynamicznego odbicia aktywności w sferze M&A, ale w innych zastój będzie trwał dłużej. Patrząc na cały rynek i kierując się doświadczeniami z przeszłości, przypuszczam, że spowolnienie potrwa do jesieni. Wyceny firm rzeczywiście są dziś niskie, co może być zachętą do przejmowania. Ale potencjalni inwestorzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te przecenione podmioty po pandemii będą miały rację bytu. Nie sztuką jest kupić coś tanio. Sztuką jest kupić podmiot, którego niska cena jest nieadekwatna do perspektyw, do korzyści i synergii, jakich może oczekiwać przejmujący.