NBP nie grozi nadmierną inflacją

W ostatnich dniach ukazało się sporo danych pokazujących stan polskiej gospodarki w marcu. Jaki obraz się z nich wyłania?

Te dane wpisują się w scenariusz rozwoju sytuacji w polskiej gospodarce, który dominował wśród ekonomistów przed ich publikacją. Potwierdza się, że w II kwartale dojdzie do spadku PKB rzędu 5–10 proc. rok do roku. To, czy będzie to mniej czy więcej, będzie zależało od tego, jak szybko uda się w kolejnych tygodniach luzować ograniczenia działalności gospodarczej. W całym 2020 r. nadal najbardziej prawdopodobny jest spadek PKB o 3–4 proc.