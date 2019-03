Rafał Benecki: Lekkie spowolnienie może wykoleić budżet

To jest element łagodzący wpływ wyższej podaży obligacji w przyszłym roku na ich ceny. Na razie mówimy o deficycie, który rośnie z 0,7 do może 3 proc. PKB. Ministerstwo Finansów zbudowało sporą wiarygodność na rynku poprzez dobre wyniki budżetu w ciągu ostatnich dwóch lat. Inwestorzy na razie więc podchodzą do zapowiedzi wzrostu wydatków ostrożnie, nie ma dużej wyprzedaży polskiego długu, tylko powolna przecena odzwierciedlająca głównie to, co dzieje się na rynkach bazowych (strefa euro, USA - red.). Ale scena polityczna jest obserwowana bardzo uważnie.