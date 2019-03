Nowy pakiet ułatwień dla firm

Ogłoszony we wtorek w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 70 punktowych ułatwień. Ma on charakter przekrojowy, gdyż dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze. W tym tygodniu ma trafić do uzgodnień i konsultacji, potem do Sejmu, tak by większość zmian zaczęła obowiązywać od początku 2020 r.