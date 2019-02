Spowolnienie nam nie straszne

ESI wzrósł w Polsce niemal wyłącznie za sprawą poprawy nastrojów konsumentów. Wskaźnik ich zaufania do gospodarki, jedna ze składowych ESI, sięgnął w lutym najwyższego od co najmniej 18 lat poziomu 5,9 pkt, w porównaniu do 2,2 pkt w styczniu i 3,7 pkt średnio w 2018 r. To głównie efekt tego, że Polacy lepiej niż kiedykolwiek wcześniej w historii badań KE oceniają rozwój „ogólnej sytuacji gospodarczej" w perspektywie 12 miesięcy.