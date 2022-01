Gospodarka przyspieszyła przed metą

Ekonomiści szacują, że w samym IV kwartale PKB Polski zwiększył się o około 7 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,3 proc. w poprzednim kwartale. To tylko częściowo jest efekt niskiej bazy odniesienia sprzed roku, gdy aktywność w gospodarce ograniczały restrykcje związane z drugą falą epidemii Covid-19. Duże znaczenie odegrała kumulacja zapasów przez firmy, będąca efektem zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. Wspierało to aktywność w przemyśle.

Co dane o PKB w 2021 mówią o 4kw21? Wzrost PKB 7%r/r, konsumpcja +8%r/r. Niewielki spadek spożycia publicznego. Wzrost inwestycji aż 12%r/r. Zmiana zapasów dodała 4pp, a handel zagraniczny odjął 3pp. Boom koonsumpcyjny, mocne inwestycje. Gospodarka aż furczy, NBP dalej podnosi. pic.twitter.com/lAxLusRypu — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) January 31, 2022