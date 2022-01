Polacy boją się wydawać?

Mimo rozczarowującego grudnia, cały IV kwartał 2021 r. był w handlu bardzo udany. Analitycy z ING Banku Śląskiego wyliczają, że tempo wzrostu sprzedaży towarów się podwoiło. Konsumpcja ogółem (obejmująca też usługi, których brakuje w wynikach sprzedaży detalicznej) zwiększyła się w ich ocenie o około 8 proc. rok do roku, po zwyżce o 4,7 proc. w III kwartale. To mogło zaś popchnąć wzrost PKB pod koniec 2021 r. do 7,8 proc. rok do roku, a w całym 2021 r. do 5,9 proc. rok do roku.