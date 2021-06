TFI dokupują polskie akcje

Przepływy do funduszy akcji polskich spadły o 70 mln zł miesiąc do miesiąca i w maju wyniosły PLN m/m i w maju wyniosły 150 mln zł, ale dotyczyło to głównie funduszy małych i średnich spółek. Na wysokim poziomie (ale również niżej miesiąc do miesiąca) utrzymują się napływy do funduszy akcji zagranicznych (581mln zł). Łączne napływy do pozostałych kategorii, po części związanych z rynkiem akcji były na podobnym poziomie co w kwietniu, czyli 1,13 mld zł.