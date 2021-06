Hossa dystrybutorów części samochodowych

Większość firm z branży udanie weszła w 2021 r. W I kwartale 76 proc. dystrybutorów odnotowało wzrost przychodów w porównaniu z IV kwartałem, a aż 82 proc. wskazuje, że cały rok zakończy z wyższymi przychodami niż w 2020 r. – Krajowy rynek części zamiennych od lat jest wspierany przez wysoki popyt na auta używane, który w mniejszym stopniu odczuł skutki kryzysu. Według danych CEP w 2020 r. spadek importu używanych aut był niższy niż rejestracji nowych samochodów osobowych. Co więcej, już w marcu 2021 r. import wrócił do poziomu obserwowanego w 2019 r. Jest to ważne źródło popytu dla rynku części zamiennych, choć warto wskazać, że w mniejszym stopniu dotyczy to części kategorii premium – podsumowuje Martyna Dziubak, dyrektor ds. sektora motoryzacyjnego i TSL w Santander Bank Polska.