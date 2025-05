Polski przemysł motoryzacyjny zaczyna się kurczyć

Słabnie lokomotywa polskiej gospodarki, którą jest przemysł motoryzacyjny. Wobec pogorszenia sytuacji na europejskim rynku motoryzacyjnym prognoza dla Polski na obecny rok jest „trudna do sprecyzowania” – stwierdza branżowa firma analityczna AutomotiveSupliers.pl. W ubiegłym roku spadła produkcja sprzedana branży, niemal w każdym miesiącu malała wartość eksportu (o 9,5 proc. do 45,5 mld euro), mniejsze jest zatrudnienie. To ostatnie na koniec 2024 r. skurczyło się do 20,5 tys. z 202 tys. rok wcześniej, przy czym spadek nastąpił pod koniec roku.