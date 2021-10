Polscy inwestorzy preferują akcje

Z najnowszego kwartalnego badania eToro Puls Inwestora Indywidualnego, w którym ankietowanych było 6000 inwestorów detalicznych w 12 krajach, wynika, że rosnące obawy polskich inwestorów budzi gwałtowna inflacja, którą 60 proc. wymienia jako główny powód do niepokoju (wzrost z 55 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału). Inflacja pozostaje największym problemem również w skali globalnej - 41 proc. inwestorów uważa ją za największe zagrożenie dla swoich inwestycji (wzrost z 38 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału).