Prezes giełdy kreśli plan pomocy gospodarce

Jednym z pomysłów szefa GPW są gwarantowane przez państwo publiczne emisje akcji. – Oferty publiczne skierowane do szerokiego grona inwestorów pozwalają pozyskać środki na przedsięwzięcia rozwojowe o wysokiej niepewności. W Polsce od 15 lat funkcjonuje wsparcie państwowe dla funduszy venture capital. Udział środków publicznych w kapitalizacji tych fundu-szy dochodzi do 80 proc. Przy wychodzeniu z kryzysu warto analogiczny mechanizm rozciągnąć na oferty publiczne – mówi Dietl. Jak konkretnie miałoby to wyglądać? – Instytucja państwowa zapisywałaby się na akcje „na dole" książki popytu, przy ograniczeniu, że nie więcej niż 50 proc. wartości pozyskanych środków może pochodzić od inwestora publicznego. Zapewni-łoby to spółkom zebranie wystarczającej puli środków, a z drugiej strony nie spowodowałoby wypchnięcia kapitału prywatne-go przez publiczny: jeśli cena w ramach budowanej książki popytu będzie wyższa niż minimalna, to emisje obejmie tylko kapitał prywatny – uważa szef GPW.