NBP: komunikacja ważniejsza, niż zarządzanie

Opublikowane w czwartek dane pozwalają porównać wynagrodzenie obecnej dyrektor ds. komunikacji z jej poprzednikami. Marcin Kaszuba, który pełnił tę rolę za czasów prezesury Marka Belki (od sierpnia do 2010 do kwietnia 2016 r.) zarabiał od 445 tys. zł brutto rocznie do niespełna 537 tys. zł brutto. Z kolei Marcin Roszkowski, który sprawował tę funkcję przed Kaszubą, od lutego 2009 r., przez półtora roku łącznie otrzymał 538 tys. zł.