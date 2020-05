Zarmen bierze biznesy Elektrobudowy

Syndyk masy upadłości Elektrobudowy podpisał z Zarmenem umowę dzierżawy dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Pierwsza to na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, druga to obsługa kontraktów usługowych ] w branży energetycznej i przemysłowej. Obie umowy obowiązują od 1 czerwca br. do końca 2025 r. Stawki czynszu nie zostały ujawnione.