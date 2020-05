Dom Development zwalnia z inwestycjami

Na wyniki finansowe w I kwartale 2020 r. pandemia i trwający od połowy marca lockdown nie miały jeszcze wpływu. Grupa przekazała klientom 549 lokali, co prawda o 55 proc. mniej rok do roku, ale zgodnie z planem. Spadek to efekt innego rozkładu kończonych inwestycji i wysokiej bazy, a nie technicznych problemów z odbieraniem mieszkań przez nabywców.