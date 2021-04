Prezes Grupy Unibep. Mieszkaniówka z szansą na jeszcze lepsze marże

Przejdźmy do działalności deweloperskiej. Unidevelopment w 2020 r. zwiększył sprzedaż o 14 proc., do nowego rekordu 819 lokali i przekazał 770 mieszkań, o 27 proc. więcej rok do roku. Inni deweloperzy już dawno pokazali sprzedaż po I kwartale br., wy każecie czekać inwestorom do publikacji raportów finansowych. Jak Unidevelopment poradził sobie w I kwartale, jak oceniacie rynek?