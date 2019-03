Michał Skotnicki, prezes BBI Development: Czas na dystrybucję zysków do akcjonariuszy

Koneser łączy kilka funkcji w jednym kompleksie. Jako BBI Development odpowiadamy za część mieszkaniową, została ona już ukończona, w ostatnim etapie uzyskaliśmy średnie ceny powyżej 11 tys. zł za mkw. Kwartał Centralny realizujemy z partnerem i współinwestorem, belgijskim deweloperem Liebrecht & WooD. Wielkie otwarcie świętowaliśmy we wrześniu ub.r. Kwartał Centralny to 26 tys. mkw. powierzchni biur, które wynajęły się na rok przed oddaniem – bardzo szybko, ale nic dziwnego, bo to pierwszy tak duży park biurowy po praskiej stronie Wisły, przy metrze. Są powierzchnie handlowe, z dużym naciskiem na gastronomię, niedawno ruszył hotel Moxy by Marriott – znów, to pierwszy sieciowy hotel po tej stronie Wisły. Mamy powierzchnie wystawiennicze, za trzy miesiące dojdą konferencyjne. Mamy tu Google Campus i Muzeum Polskiej Wódki.