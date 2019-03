Ronson. Mieszkanie tysiąc plus

– Ronson to firma zaprojektowana, by sprzedawać ponad 1 tys. mieszkań rocznie. Dążymy do tego, uruchamiając nowe inwestycje. Zakładamy, że w tym roku sprzedamy 800 lokali, może więcej, a w 2020 r. osiągniemy już docelowy pułap – mówi prezes Nir Netzer. – Ceny gruntów są wciąż wygórowane, nie pozwalają uzyskiwać satysfakcjonujących marż, mamy jednak bank ziemi, który pozwoli nam spokojnie działać w tym i przyszłym roku. Będziemy się rozglądać za nowymi działkami, ale nic na siłę – dodaje.