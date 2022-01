Erbud mocno stawia na moduły

- Decyzja o połączniu MOD21 i GWI to odważny i przemyślany ruch. To odpowiedź na potrzeby i rosnące wyzwania branży budowlanej. Chcemy budować szybciej, bardziej ekologicznie, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Nowa spółka łączy bogate doświadczenie, rozpoznawalność i unikalne referencje GWI na rynku niemieckim z nowatorskim modelem biznesowym MOD21. Jestem przekonany, że alians kompetencji i komplementarności biznesów zaowocuje synergią, z której skorzystają Grupa ERBUD oraz nasi klienci – skomentował Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.