Inwestorzy wierzą w awans Juventusu

Ten tydzień okazał się najlepszy dla akcji Juventusu od lipca minionego roku, kiedy władze klubu poinformowały o zakupie Ronaldo. Inwestorów cieszą nie tylko wyniki sportowe klubu, ale także wzrost zysków. Za grę w półfinale UEFA płaci po 12 mln euro, za awans do finału kolejne 19 mln euro. Awans do każdej kolejnej rundy rozgrywek Ligi Mistrzów to także dodatkowe 10 – 15 mln euro ze sprzedaży biletów, transmisji TV itp.