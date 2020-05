Ścięta wycena PKO BP

DM BOŚ prognozuje, że w tym roku zysk przed rezerwami spadnie do 7,5 mld zł z 8,5 mld zł w 2019 r., a w przyszłym może tylko nieznacznie wzrosnąć do 7,6 mld zł. Zysk netto – głównie ze względu na zwiększenie odpisów w związku z pandemią – ma w tym roku spaść do „ledwie" 2,1 mld zł z 4 mld zł w 2019 r., w przyszłym może wzrosnąć do 2,6 mld zł. W takim scenariuszu kluczowy dla inwestorów wskaźnik rentowności ROE w tym i przyszłym roku wyniosłoby odpowiednio 4,9 proc. i 5,9 proc., wyraźnie niżej niż w 2019 r. (10 proc.).