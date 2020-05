Depozyty z banków popłyną na rynek akcji

Co dalej? Czy w obliczu wręcz zerowych nominalnie stóp depozytów w bankach (a realnie ujemnych, rzędu 4 proc. w skali roku) klienci poczują większy apetyt na ryzyko i w większym stopniu przeniosą pieniądze do TFI albo na indywidualne rachunki maklerskie? Czy jednak górę weźmie niepewność – w obliczu obaw o spadek dochodów czy utratę pracy klienci będą woleli bezpieczne rozwiązania, takie jak depozyty? – Chciwość będzie podnosić głowę wraz z ustępującym strachem i niepewnością związanymi z przebiegiem pandemii – mówi Madej z PKO BP. Dodaje, że w tej kwestii warto przyjrzeć się dwóm ważnym czynnikom. Banki są nadpłynne, zalewa je fala depozytów i tną ich oprocentowanie, walcząc o poprawę marży odsetkowej, a poza tym kierują się w stronę innych źródeł przychodów, głównie prowizyjnych. – Klienci utrzymują przeważnie oszczędności w formie depozytów, coraz częściej na nieoprocentowanych rachunkach bieżących. Z czasem, w obliczu „dezintegracji" ofert depozytów terminowych, zaczną szukać alternatyw – uważa Madej. Dlatego jego zdaniem należy oczekiwać, że nastąpi długo wyczekiwana strukturalna zmiana zachowań. – Klienci będą poszukiwać rozwiązań skutecznie chroniących kapitał przed inflacją, co w praktyce będzie oznaczało oswajanie się z ryzykiem i udziałem akcji, a także rewizją horyzontu inwestycyjnego. Banki natomiast będą musiały dokonać istotnej redefinicji modeli dystrybucji i samych „półek produktowych" – podkreśla ekspert PKO BP, wskazując, że należy oczekiwać gwałtownego „repricingu" produktów, polegającego na istotnym obniżaniu opłat za zarządzanie (szczególnie dla funduszy dłużnych), podnoszeniu opłat dystrybucyjnych (wzorem rynków rozwiniętych) i powrotu do łask produktów wiązanych (jeśli atrakcyjny depozyt, to tylko z funduszami). – Myślę, że usługi maklerskie również czeka renesans, nowe otwarcie będzie wymuszało lepszą integrację z bankami w celu pozyskania istotnej grupy nowych klientów. Zakładam pojawienie się na rynku rozbudowanych, zintegrowanych platform inwestycyjnych, oferujących kompleksowy dostęp do usług i rozwiązań produktowych – dodaje.