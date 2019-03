ING Bank Śląski z nową polityką dywidendową

Bank podał wymagane poziomy do wypłaty dywidendy. Są takie same jak dla innych banków, które chcą wypłacać do 75 proc. rocznego zysku. Muszą mieć współczynnik kapitału Tier1 na poziomie co najmniej 6 proc. powiększone o 1,5 pkt proc., ewentualny bufor na kredyty frankowe (75 proc. jego wysokości) oraz o wymóg połączonego bufora (zabezpieczający, antycykliczny, ryzyka systemowego i instytucji ważnych systemowo). W przypadku łącznego współczynnika TCR wymóg wynosi minimum 8 proc. powiększone o 1,5 pkt proc., wymóg połączonego bufora i ewentualny bufor frankowy (w tym przypadku w całości).