Będzie duża dywidenda Santandera?

Pod koniec lutego bank otrzymał zalecenie KNF, aby zwiększyć fundusze własne przez zatrzymanie co najmniej 75 proc. zysku z 2018 r., co oznacza maksymalnie 25-proc. wskaźnik wypłaty z ubiegłorocznego zysku. Jednocześnie w otrzymanym zaleceniu KNF podkreśliła, że bank dokonując wypłaty dywidendy z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powinien kierować się wytycznymi ustawy Prawo bankowe art.129 ust.3. Mówi on, że przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk netto za ostatni rok obrotowy pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, czyli w przypadku banku kwoty 2,17 mld zł, wymaga zgody KNF. Możliwa do przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwota składająca się z 25 proc. zysku z 2018 r. oraz niepodzielone zyski z lat 2016-2017 nie przekraczają zysku netto banku za ostatni rok obrotowy – podano (wyniósł 2,37 mld zł).