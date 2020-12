Trudny los polskich firm w Euro Stoxx 600

Jesień 2018 r. dla GPW przyniosła pozytywne, głównie pod względem wizerunkowym, wydarzenia. FTSE Russel zaklasyfikował wtedy naszą giełdę do grona rynków rozwiniętych (MSCI do tej pory zalicza ją do rynków rozwijających się), ale zrobił to także Stoxx i zaklasyfikował polskie spółki do prestiżowego indeksu Stoxx Europe 600 zrzeszającego właśnie taką liczbę największych i najbardziej płynnych firm ze Starego Kontynentu.