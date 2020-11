Nietypowe, a nawet dziwne spółki potrafią przynieść niezłe zyski

Wiemy, jak drogie są usługi dentystyczne i ortodontyczne, ale dzięki Align Technology zarobić na tej branży mogą nie tylko dentyści, ale także inwestorzy. Wyceniana na blisko 39 mld USD (przez pięć lat kurs akcji skoczył aż do 490 z 60 USD) firma produkuje głównie nakładki zastępujące druty prostujące zęby oraz systemy skanujące wnętrze jamy ustnej. Zarabiać można także w pozornie nudnej branży. WestRock to druga co do wielkości w USA firma produkująca opakowania z tektury falistej i kartonów oraz zautomatyzowane linie pakujące. Jej roczne przychody sięgają 18 mld USD, zatrudnia 50 tys. pracowników w ponad 30 krajach. Kurs akcji ma za sobą duże wzloty i upadki. Obecna wycena to 10,3 mld USD. Ciekawą firmą jest amerykańska Odyssey Marine Exploration, która prowadzi poszukiwania wraków statków na dużych głębokościach i przy okazji produkuje filmy dokumentalne na ten temat. Jej notowania cechują się dużą zmiennością i nie radzą sobie najlepiej, kapitalizacja to tylko 85 mln USD.