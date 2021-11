Monetarna pogoda zaczyna się zmieniać. Co to oznacza dla akcji?

Na wykresach pokazujemy odświeżone spojrzenie na sprawę. W całej dotychczasowej historii stopy referencyjnej NBP sięgającej 1998 roku mieliśmy do tej pory do czynienia z czterema cyklami podwyżek. Daty drugiej podwyżki w ramach poszczególnych cykli to: kwiecień 2011, czerwiec 2007, lipiec 2004 oraz listopad 1999.