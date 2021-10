Wysoka inflacja szansą i wyzwaniem dla spółek

– Dynamika rosnących cen, z jaką mierzą się spółki z GPW, powoduje, że w szybkim tempie ich sytuacja finansowa się zmienia. Wzrost cen surowców energetycznych i metali wpływa pozytywnie na spółki surowcowe (KGHM, Bogdanka, JSW), co szybko wykorzystują inwestorzy do zakupów ich akcji. Za wzrostem cen surowców podążają ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych w sklepach. Spółki takie jak Dino, Pepco przerzucają wzrost kosztów i cen na klientów, co pozwala im utrzymywać zadowalające marże. Poza sklepami stacjonarnymi dużo większy biznes jest w świecie online, gdzie wyższe ceny wielu kategorii zakupowych to wyższe prowizje dla pośredników (Allegro) – wskazuje Bartłomiej Zalewski, menedżer ds. inwestycyjnych w BM Alior Banku.