WykresDnia: Mieszkaniowy boom w Niemczech

Indeks cen domów Europace wzrósł wraz z bilansem EBC do coraz to nowych rekordów. W maju skoczył o 1,8 proc. Indeks cen domów w Niemczech wzrósł od początku roku o 7 proc. Boom na domy w Niemczech nie słabnie, ponieważ gospodarka wychodzi z najgorszej w historii recesji spowodowanej pandemią koronawirusa. Średnia cena mieszkań wzrosła aż o 9,59 proc. w ciągu roku do I kw. 2021 r., po 11,42 proc. r/r w IV kw. 2020 r., 12,14 proc. w III kw., 10,85 proc. w II kw. i 12 proc. w I kw. W ujęciu kwartalnym ceny domów wzrosły o 2,09 proc. w I kwartale 2021 r. Rynek mieszkaniowy w Niemczech rozwijał się nieprzerwanie w ciągu ostatnich sześciu lat, a ceny domów wzrosły o prawie 67 proc. od pierwszego kwartału 2014 r. Popyt pozostaje silny, napędzany niskimi stopami procentowymi, urbanizacją i zdrowymi finansami gospodarstw domowych. W ostatnich latach kryzys migracyjny i silny wzrost gospodarczy przyczyniły się do i tak już silnego popytu w kraju.

