Hossa na GPW: Indeksy sektorowe załapały się na falę wzrostową, ale są wyjątki

Negatywnym wyjątkiem jest WIG.GAMES skupiający producentów i dystrybutorów gier wideo. Branża znalazła się w niełasce inwestorów głównie z uwagi na problemy wizerunkowe jej największego przedstawiciela – CD Projektu (ma 38 proc. udziału w indeksie), którego notowania załamały się po grudniowej premierze „Cyberpunka 2077". Dopiero w ostatnich tygodniach kurs zaczął odrabiać straty, ale wciąż jego akcje są warte o ponad połowę mniej niż w okolicach grudniowego szczytu. Porównując tegoroczne zmiany indeksów sektorowych, najbardziej spektakularnym wzrostem może się pochwalić WIG-motoryzacja, zyskując 48 proc. Motorem zwyżek indeksu są walory dystrybutora autoczęści Inter Carsu (podrożały o 61 proc.), który aż w 63 proc. stanowi o sile tego indeksu. Wszystkie pozostałe spółki też jednak mogą się pochwalić dodatnią, i w większości dwucyfrową, stopą zwrotu. W czołówce najlepiej radzących sobie sektorów znalazł się także WIG-leki (45 proc. wzrostu). O jego potencjale decydują tak naprawdę dwie spółki: Mabion i Celon Pharma, mając łącznie 62 proc. udziału. Pierwsza z nich w marcu rozbudziła duże nadzieje inwestorów, ogłaszając zawarcie ramowej umowy z amerykańskim koncernem Novavax dotyczącej produkcji głównego składnika szczepionki przeciw Covid-19. Był to pierwszy krok w kierunku potencjalnej umowy na wytwarzanie preparatu, który jest mocno wyczekiwany przez rynek. Za Celon Pharmą przemawiają perspektywa rozwoju sprzedaży kluczowego leku Salmex na nowych rynkach oraz obiecujące projekty związane z nowymi lekami. Do łask inwestorów wróciły w tym roku banki, co wywindowało notowania indeksu WIG-banki o 44 proc. Sektorowa hossa objęła swym zasięgiem prawie wszystkich jego uczestników, z wyjątkiem przeżywającego trudny okres (słabe wyniki, brak inwestora) Getin Noble Banku. Większość banków wypracowała efektowne dwucyfrowe zwyżki, przy czym największy wpływ na notowania indeksu miały PKO BP i Pekao (łącznie mają 64 proc. udziału), których akcje poszybowały odpowiednio 40 i 63 proc. JIM