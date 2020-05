Małe spółki na celowniku kupujących

Dobre zachowanie małych spółek w ostatnich miesiącach to efekt kilku czynników. Po pierwsze, pamiętajmy, że w sWIG80 nie występują banki, które mocno ciążą notowaniom WIG20. Po drugie, małe spółki to domena krajowych inwestorów, a ci są ostatnio zdecydowanie bardziej aktywni na naszym rynku. Po trzecie, w indeksie tym jest część spółek o atrakcyjnych perspektywach i wpisują się one w widoczne na całym świecie dobre nastawienie do spółek wzrostowych oraz medycznych. Wyceny niektórych firm są relatywnie niskie, a ich biznes jest w miarę odporny na obecną sytuację. Warto zwrócić uwagę na to, że część firm z SWIG80 jest mocno cykliczna i zostały one bardzo dotknięte zamrożeniem gospodarki. Skala negatywnego wpływu będzie widoczna nie tylko w ich wynikach finansowych za I kwartał, ale przede wszystkim za drugi. Dlatego niezależnie od zachowania całego indeksu kluczowa będzie odpowiednia selekcja spółek. JIM