Twórcy gier zabiegają o celebrytów

– Gdybyśmy robili to tradycyjnie, to po prostu nagralibyśmy jego głos i dodali do zrobionej przez nas postaci. Tym razem jednak uchwyciliśmy jego wygląd i zachowanie jednocześnie. Miał on na sobie specjalny skafander do motion capture, nagrywaliśmy jego ruchy, to jak mówi, a także jego głos, gesty, a nawet mimikę, to jak się uśmiecha czy chrząka. Korzystaliśmy z takiej samej technologii jak choćby przy filmowaniu „Avatara" w Holywood – tak opowiadał o współpracy z Kevinem Spacey w „Call of Duty" Mike Mejia, producent ze studia Sledgehammer Games w rozmowie z serwisem branżowym Polygamia.