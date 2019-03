Wynikowe zaskoczenia sezonu

Na razie sezon wyników można zaliczyć do udanych. Pamiętamy zeszły rok, gdy inwestorzy byli zaskakiwani pogarszającą się zyskownością wielu spółek, zwłaszcza przemysłowych; wydaje się, że to jest już za nami. Do tej pory w trwającym sezonie publikacji wyników było względnie niewiele negatywnych zaskoczeń – za to niektóre sektory robią jednoznacznie pozytywne wrażenie. Bardzo dobrze radzą sobie m.in. banki i spółki deweloperskie. Bankom pomaga rosnący popyt na ich usługi oraz niskie koszty ryzyka, którym nie przeszkodził nawet zaktualizowany – zaostrzony – standard tworzenia rezerw na złe kredyty, czyli MSSF 9. Deweloperzy korzystają z rosnących cen nieruchomości, pozytywnie zaskakując marżami. Wydaje się również, że ostatni kwartał 2018 r. był generalnie udany dla spółek korzystających z popytu konsumpcyjnego. Z negatywnymi trendami borykał się za to sektor przemysłowy. Rosły ceny pracy, surowców, energii i praw do emisji gazów cieplarnianych; to wszystko sprawiło, że wielu spółkom przemysłowym czy energetycznym trudno było sprostać oczekiwaniom analityków. JIM