Tydzień na rynkach. EBC zaskoczył inwestorów

Pojawiły się opinie, że stopy procentowe w strefie euro mogą pójść w górę jeszcze w tym roku, a nawet – że można się spodziewać więcej niż jednej podwyżki. Kurs euro błyskawicznie podskoczył z niecałych 1,13 do nieco ponad 1,14 dolara, a rentowność niemieckich dziesięcioletnich obligacji skarbowych wzrosła z 0,03 do 0,142 proc., czyli do poziomu najwyższego od prawie trzech lat. DAX zniżkował w czwartek o ponad 1,5 proc., schodząc poniżej 15 500 punktów. Tym samym zainicjowana w ostatnich dniach stycznia próba odreagowania poprzednich spadków została w czwartek powstrzymana. Indeks niemieckich małych spółek tracił po konferencji ponad 2 proc., choć bilans pierwszych czterech sesji był dodatni, co po czterech kolejnych tygodniach silnych spadków można by uznać za mały sukces, pod warunkiem, że przecena nie pogłębi się w kolejnych dniach. Na giełdzie holenderskiej indeks tracił prawie 2 proc., a paryski CAC40 zniżkował o ponad 1,5 proc.